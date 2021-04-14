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В Пермский край поступила очередная партия вакцины от COVID-19
Таким образом, всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 153 992 комплекта вакцины. Помимо этого, ранее в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») было поставлено вакцины на 1 700 человек.
По информации министерства здравоохранения Пермского края на 14 апреля, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 120 570 жителей. Из них 69 595 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.
Привиться от COVID-19 жители Прикамья могут в 53 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Их перечень размещен на сайте регионального Минздрава.
Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Отметим, иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится с интервалом в 21 день. За второй прививкой нужно обращаться в ту же организацию, где делали первую.
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