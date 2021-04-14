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Из-за опасности нового провала в Березниках будут расселены 9 домов
Администрация г. Березники: «С целью выполнения рекомендаций администрация города Березники планирует провести работы по ограждению определённой зоны, расселить 9 индивидуальных жилых домов, находящихся на обозначенной территории, прекратить использование нежилых зданий. Запланирован вынос сетей водоснабжения, воздушных линий электроснабжения, автомобильной дороги протяженностью 315 м. Мероприятия планируется выполнить до начала третьего квартала 2021 года».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.04.2021
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