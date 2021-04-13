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Синоптики: уровень воды в Сылве поднимется на 5 метров
В ГИС-Центре ПГНИУ пояснили информацию о повышении уровня воды в реке Сылва на 5 метров, что по прогнозу должно произойти в ближайшую пятницу. Речь идет о гидропосте, для которого подобная величина не является критической. Сылва резко наполнится из-за начавшегося потепления, однако угрожать людям не будет. Возможны лишь локальные подтопления.
В целом, первая волна паводка, пик которого в Пермском крае придется на эту неделю, пройдет без значительных катаклизмов - уверены синоптики. Подъем воды ожидается в Сылве и в реках на юге Пермского края.
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