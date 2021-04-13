Власти намерены развивать экспортный потенциал региона
Юрий Шульгин, мастер смены ООО «Красный Октябрь»: "В среднем 350-400 кубов в смену".
Пандемия бросила новые вызовы в виде увеличения пошлин и, как следствие, выпадающих доходов. Об этом руководитель рассказал на заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала на площадке краевого парламента.
Александр Суслопаров, генеральный директор ООО «Красный Октябрь»: "Пермский край, я думаю, должен вовремя среагировать, и благодаря таким мероприятиям мы успеем что-то сделать, чтобы эти шоковые изменения, резкие, не были столь болезненными". Как сделать меры поддержки ещё более эффективными, парламентарии обсудили с представителями бизнеса, банков и Министерства экономического развития. В настоящее время при Совете по предпринимательству создано 14 рабочих групп. Их участники формируют предложения к региональной власти, которые, по поручению губернатора Дмитрия Махонина, учитывают в работе над развитием экономики и бизнеса Пермского края.Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Была обозначена проблема недофинансирования получения патентов на интеллектуальную собственность в зарубежных странах. Мы тоже обратим на это особое внимание. Насколько эта будет услуга востребована нашими экспортёрами, будем принимать решение".
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличить долю несырьевого экспорта почти до 8 млрд долларов, в 2019 году эта цифра составляла 4 млрд. Перед правительством региона стоит задача в том числе расширить географию. Такая встреча — возможность обсудить конкретные шаги. Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края: "Это диалог между исполнительной, законодательной властью, банковскими структурами, малым бизнесом. Самое главное, чтобы малые предприятия не стеснялись, не боялись обращаться к нам. Всем поможем, инструменты для этого есть".
Особое внимание — малым и средним предприятиям, которые быстрее реагируют на запросы рынка.
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