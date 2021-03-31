В Березниках мужчина в форме ГБР избил человека
В местном отделении полиции подтвердили, что из больницы поступило сообщение о пациенте с травмами головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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В Березниках мужчина в форме ГБР избил человека
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