В Перми подать заявления на зачисление в первый класс можно в электронной форме

1 апреля в школах Перми стартует приёмная кампания в первые классы. В период первого этапа будут приниматься заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной территории, а также от родителей, чьи дети имеют преимущественное и первоочередное право на зачисление.Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, первый этап приёма заявлений продлится до 30 июня. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период можно будет подать заявление о приёме на свободные места.Подать заявление о приёме в первый класс можно будет в электронной форме. Для этого необходимо:– войти в личный кабинет на портале «Услуги и сервисы Пермского края», используя подтвержденную на Госуслугах учетную запись;– найти услугу «Зачисление в 1 класс образовательной организации» и подать электронное заявление. Кнопка будет доступна с 1 апреля.Для подачи электронного заявления необходимо иметь скан-копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство заявителя, а также свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания.При подаче заявления в электронной форме необходимо в течение двух рабочих дней подтвердить намерение, представив в образовательную организацию оригиналы документов. С графиком приёма документов граждан можно ознакомиться на официальном сайте школы.