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В Перми подать заявления на зачисление в первый класс можно в электронной форме
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, первый этап приёма заявлений продлится до 30 июня. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период можно будет подать заявление о приёме на свободные места.
Подать заявление о приёме в первый класс можно будет в электронной форме. Для этого необходимо:
– войти в личный кабинет на портале «Услуги и сервисы Пермского края», используя подтвержденную на Госуслугах учетную запись;
– найти услугу «Зачисление в 1 класс образовательной организации» и подать электронное заявление. Кнопка будет доступна с 1 апреля.
Для подачи электронного заявления необходимо иметь скан-копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство заявителя, а также свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания.
При подаче заявления в электронной форме необходимо в течение двух рабочих дней подтвердить намерение, представив в образовательную организацию оригиналы документов. С графиком приёма документов граждан можно ознакомиться на официальном сайте школы.
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