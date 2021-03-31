Контролировать техосмотр будет ГИБДД

В ГИБДД продемонстрировали, как должен выглядеть технический осмотр автомобиля по новым правилам. Обязательно должна быть фото и видеофиксация всего процесса, указание времени заезда машины, координаты станции - и все в присутствии инспектора.В процессе техосмотра автобусов фотография теперь тоже обязательна. В кадре должны быть госномер, сама машина, время заезда и координаты. После за дело берётся эксперт-контролёр.Трагичной иллюстрацией к состоянию пермских автобусов стала авария в микрорайоне Гайва в 2019 году. Автобус в лобовую впечатался в бетонный забор, погибли двое, 55 человек пострадали. По результатам экспертизы отказало рулевое управление, в этом году начался суд над перевозчиком. Изменилось ли что-то на пермских дорогах — мнения пассажиров расходятся. В году минувшем на дорогах города выявлено 11 автобусов, не прошедших техосмотр. Сколько ездит с купленными картами, представить сложно — многие СТО выдавали их, даже не видя машину. Теперь процедура может проводиться только в присутствии сотрудника ГИБДД.На станции техосмотра проверяют исправность тормозной системы, рулевого управления и прочие технические моменты. Но скрыто от эксперта может быть то, что автобус, например, в угоне или на него наложен арест.Инспекторы будут работать на СТО по графику, составленному вместе с сотрудниками станции. На техосмотр водителям автобусов лучше записываться заранее. Вадим Воробьёв, государственный инспектор БДД отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Когда технический эксперт завершил поверку состояния автобуса, дальнейшие действия идут уже со стороны ГИБДД — проверка по базам розыска, по базам совершённых административных правонарушений".Это совмещено ещё с одним новшеством: техосмотр как машин, так и автобусов должны фиксировать в единой автоматизированной информационной системе — иначе ЕАИСТО.Вячеслав Заколодкин, технический эксперт станции технического контроля, председатель Союза операторов техосмотра Пермского края: "Одну проблему новый закон уже решил — продажа диагност-карт через интернет уже прекратилась. Это исходит из того, что доступ к программе ЕАИСТО-М происходит только путём электронной цифровой подписи".Диагностические карты теперь тоже электронные, отображаться должны на сайте ГИБДД. Однако на этой станции решили, что новинок для водителей слишком много и дублируют всё бумажным документом.