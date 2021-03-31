Молодёжный парламент провел телемост

В Перми в СК им. Сухарева проходит первенство России по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость», а также Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «боулдеринг». Главные российские молодежные старты собрали порядка 500 человек из 42 регионов. Накануне были определены победители в дисциплине «лазание на трудность». В самой старшей возрастной категории (18-19 лет) победу одержала Ксения Звонарёва (Пермский край). В прошлом году она была серебряным призером среди старших девушек (16-17 лет). Второе место заняла Дарья Мезенцева (Новосибирская область). Бронзовый призер – Елизавета Трокина (Калининградская область). Сегодня в СК им. Сухарева определятся призеры первенства России в дисциплине «лазание на скорость».