Молодёжный парламент провел телемост
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: "Инициатором данного телемоста выступил Молодёжный парламент при Пермской городской думе. Мы, безусловно, инициативу наших молодых коллег поддержали. Подобное мероприятие полезно для всех участников, потому что есть возможность поделиться своим опытом, поделиться своей практикой".
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