В Пермском крае проходят рейды по популярным местам сбора рыбаков
С наступлением теплой погоды Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю прогнозирует резкий рост числа происшествий на водных объектах, связанных с выходом или выездом на непрочный лёд. Анализ статистики прошлых лет показывает, что несчастные случаи при выходе на лёд водоемов происходят в основном при наступлении теплой погоды. Как правило, страдают любители рыбной ловли и дети.
Поэтому еженедельно в популярные места сбора любителей рыбалки выходит специальная комиссия, состоящая из сотрудников Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, сотрудников полиции и администрации района. Находящимся на льду жителям напоминают мерах предосторожности на льду, а иногда и привлекают к административной ответственности. Для этого используются, в том числе беспилотные авиационные системы.
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