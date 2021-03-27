В Пермском крае проходят рейды по популярным местам сбора рыбаков

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации, сейчас ледяной покров на водоёмах становится неоднородным, структура льда трубчатая, он подтаивает по кромкам сверху и размывается водой снизу. Необходимо быть осторожными на берегу, так как можно поскользнуться и попасть в ледяную воду. Выходить или выезжать на такой лёд опасно для жизни.С наступлением теплой погоды Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю прогнозирует резкий рост числа происшествий на водных объектах, связанных с выходом или выездом на непрочный лёд. Анализ статистики прошлых лет показывает, что несчастные случаи при выходе на лёд водоемов происходят в основном при наступлении теплой погоды. Как правило, страдают любители рыбной ловли и дети.Поэтому еженедельно в популярные места сбора любителей рыбалки выходит специальная комиссия, состоящая из сотрудников Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, сотрудников полиции и администрации района. Находящимся на льду жителям напоминают мерах предосторожности на льду, а иногда и привлекают к административной ответственности. Для этого используются, в том числе беспилотные авиационные системы.