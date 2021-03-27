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Рейтинг российского кинопроката возглавила картина Александра Домогарова-младшего «Пальма»

Сценарий фильма «Пальма» написан по мотивам реальных событий. В 1976 году журналист «Комсомольской правды» Юрий Рост рассказал о собаке, оставленной хозяином в аэропорту «Внуково». В фильме сцена расставания стала одной из самых трогательных.
Несколько лет Пальма встречала каждый ИЛ-18 и никого к себе не подпускала. В реальной истории подружиться с ней смог только авиатехник. В фильме другом стал 9-летний Коля, который потерял маму и переехал к отцу-пилоту — его роль играет Виктор Добронравов.
Звезда фильма — 7-летняя овчарка Лили. Это её первая главная роль в кино. Съёмочной группе понравились нетипичные для породы уши и всегда грустные глаза.
Сюжетных линий несколько: Пальма ждёт хозяина, отцу Коли нужно заслужить доверие сына и найти способ не разлучить друзей, когда за собакой однажды возвращается хозяин.
Дмитрий Харькин, директор кинотеатра: "Фильм такой ближе, наверное, к драме. Для семейного просмотра. Позволяет преобладать эмоциям".
Реальная история о собаке, поселившейся на аэродроме, чтобы ждать улетевшего хозяина, при помощи режиссерских находок получилась настолько жизненной и трогательной, что в Перми многие семьи идут в кинотеатр на этот фильм повторно.

Опубликовано: 27.03.2021 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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