Рейтинг российского кинопроката возглавила картина Александра Домогарова-младшего «Пальма»

Сценарий фильма «Пальма» написан по мотивам реальных событий. В 1976 году журналист «Комсомольской правды» Юрий Рост рассказал о собаке, оставленной хозяином в аэропорту «Внуково». В фильме сцена расставания стала одной из самых трогательных.Несколько лет Пальма встречала каждый ИЛ-18 и никого к себе не подпускала. В реальной истории подружиться с ней смог только авиатехник. В фильме другом стал 9-летний Коля, который потерял маму и переехал к отцу-пилоту — его роль играет Виктор Добронравов.Звезда фильма — 7-летняя овчарка Лили. Это её первая главная роль в кино. Съёмочной группе понравились нетипичные для породы уши и всегда грустные глаза.Сюжетных линий несколько: Пальма ждёт хозяина, отцу Коли нужно заслужить доверие сына и найти способ не разлучить друзей, когда за собакой однажды возвращается хозяин.Дмитрий Харькин, директор кинотеатра: "Фильм такой ближе, наверное, к драме. Для семейного просмотра. Позволяет преобладать эмоциям".Реальная история о собаке, поселившейся на аэродроме, чтобы ждать улетевшего хозяина, при помощи режиссерских находок получилась настолько жизненной и трогательной, что в Перми многие семьи идут в кинотеатр на этот фильм повторно.