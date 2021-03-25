Пермь примет XX молодёжные Дельфийские игры

Двадцатые молодёжные Дельфийские игры пройдут в Перми. Краевая столица впервые примет игры у себя, а участвует в них с 2006 года. Подготовку к проведению обсудили на оргкомитете в администрации губернатора Пермского края. Планируется, что игры пройдут с 21 по 26 мая, Пермь примет почти две тысячи участников из 80 регионов России. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что для проведения игр на должном уровне в краевом центре имеется вся необходимая инфраструктура. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас есть серьёзный опыт проведения крупных соревнований, недавно завершились сельские спортивные игры, также, кстати, юбилейные, десятые. И хотел бы, чтобы мы в Пермском крае продолжили череду крупных мероприятий, на которых было бы большое количество участников и зрителей".Дельфийские игры России - это масштабные соревнования в различных областях искусства. Возраст участников от 10 до 25 лет, которые будут соперничать в 30 номинациях - это музыка, театр, художественное чтение, пение, танец, тележурналистика, фотография, парикмахерское и кулинарное искусство. Отбор, определяющий составы региональных сборных, начался в декабре прошлого года.Владимир Понявин, директор Международного Дельфийского комитета, Председатель исполкома Национального Дельфийского совета России: "Пермский край действительно лидер Дельфийских игр, всегда входит последние 10 лет в топ пятёрку. Очень много молодых лауреатов, которые победили в Дельфийских играх всероссийских, международных, они, отучившись, возвращаются к себе, в Пермский край".