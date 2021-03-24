В Перми коммунальщики массово очищают крыши от снега

С 23 по 27 марта в СК им. Сухарева пройдет Первенство России по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость», а также Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «боулдеринг». За медали будут бороться порядка 500 человек из 42 регионов.Соревнования пройдут за месяц до Первенства Европы 2021 года. Его также примет Пермь с 30 апреля по 6 мая. По результатам выступлений на национальном первенстве будет определен окончательный состав молодежной сборной России, которая будет бороться за международные награды.