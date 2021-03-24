← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2021
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"Убирают безобразно!" Пермяки жалуются на горы снега и метровые сосульки
А это микрорайон Парковый. Здесь другая напасть - двор не чищен уже больше недели. Жители жалуются: передвигаться сложно, как на машине, так и пешком.
"Просто нереальные завалы, и такая история уже с прошлой недели".Сообщения о неудовлетворительной работе коммунальных служб сегодня поступают из разных районов города. Вот, например, центр, улица Пионерская. Здесь тротуар превратился в настоящий снежный каньон.
А это улица Краснофлотская. Сосульки достигают нескольких метров, жалуется Ирина Мишкина.
Ирина Мишкина: "Убирают безобразно. Что сосульки, что дороги. Страшно ходить, конечно. Лёд ведь под снегом. Можно ведь упасть".
Чем дальше от центра, тем сделать это проще. В некоторых районах улицы абсолютно непроходимые. В помощь — дополнительное снаряжение.На голове каска — защитит голову от схода льда с крыши. На ногах — широкие охотничьи лыжи. Им нипочем как сибирская тайга, так и улица Индустриализации в Мотовилихинском районе Перми. Хорошо идут!
Но на всех касок не запасёшься. С прошлой недели в Перми уже четыре случая падения снега на людей. Один из них с летальным исходом – погибла пенсионерка. Сейчас делом занимается Следственный комитет.
Ирина Богомолова: "Хожу каждый день на работу. Каждый день ругалась, что невозможно просто ходить, в разные стороны ноги идут. И сосульки висят!"По последним данным, из шести тысяч многоквартирных домов Перми примерно четверть имеет неубранные крыши. После предписаний квартальных инспекторов большинство управляющих организаций недочеты исправляют. С остальными будет разбираться прокуратура.
Георгий Балашов, начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района г. Перми: "Привлекают к ответственности вплоть до штрафов 250 тысяч рублей, на должностное лицо до 50 тысяч рублей".
Впереди оттепель. В четверг днем в Перми +8 градусов. А значит, новые температурные качели. Неубранный снег и лед с крыш будет падать еще чаще.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2021
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