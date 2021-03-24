Дмитрий Махонин: «Важно, чтобы стандарты оказания медпомощи одинаково соблюдались для всех жителей края»

На заседании правительства Пермского края сегодня обсуждали вопросы снабжения медицинских учреждений региона высокотехнологичным оборудованием. Уже удалось сделать так, что пермяки перестали ездить в соседние регионы для каких-либо исследований. Теперь важно ликвидировать перекосы внутри края, подчеркнул губернатор. Так, чтобы в каждом районе было все, что нужно и свое.Теперь определить точный диагноз врачи могут за несколько минут. Анатолий Лысый обследование уже прошел. Его привезли на скорой помощи с подозрением на инфаркт, но оказалось, что сердце без существенных патологий.Анатолий Лысый: "Нам приятно, что есть возможность проходить на таком оборудовании обследование".Обследование сердца проводят на суперсовременном оборудовании, которое установили в Пермском клиническом кардиодиспансере.Пройти обследование либо сделать операцию на новом ангиографе могут все жители Пермского края. Специалисты здесь будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.С помощью рентгена за сердцем наблюдают в режиме реального времени: пульс, кардиограмму отслеживают на мониторах.Кирилл Прохоров, главный врач Пермского клинического кардиодиспансера: "Это не единственное оборудование. В 2019 году также был поставлен еще один ангиографический комплекс, и современные ультразвуковые аппараты, и аппараты искусственной вентиляции легких".Всего в прошлом году закупили более трех с половиной тысяч единиц медицинского оборудования благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированного Владимиром Путиным. Темпы модернизации больниц региона нужно сохранить и в этом году, ведь помогать людям надо здесь и сейчас — такую позицию глава региона Дмитрий Махонин озвучил на заседании краевого правительства.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что эта техника поступает не только в наши центральные медицинские учреждения, но и в отдаленные населенные пункты, в сельские населенные пункты. Мы еще раз подчеркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи дискриминации не было, чтобы стандарты были одинаковые для всех".В Прикамье создают равные возможности для получения качественной медицины для всех жителей региона. Так, к примеру, в краевой детской клинической больнице появился новый кабинет компьютерной томографии. В больнице села Орда уже успешно работает новенький маммограф. В следующем году в лечебное учреждение планируется поставить цифровой флюорограф, который придет на замену старого 15-летнего рентген-аппарата.Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Мы практически впервые за последние 10-летия высококлассным оборудованием стали оснащать и районные больницы. И то, что мы не сворачиваем это финансирование, это абсолютно точно задача и на 2021-й, и на ближайшую трехлетку".Кроме того, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию Сельские врачебные амбулатории в деревнях Савино, Гамово, посёлке Зюкайка и две детские поликлиники в Перми и одну в Кудымкаре.