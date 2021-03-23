На улице Крупской на 16-летнюю девушку обрушилась снежная лавина

За минувшие выходные дни квартальные инспекторы Перми выписали в адрес управляющих организаций более полутора тысяч предписаний о немедленной уборке снега и льда с крыш. Примерно половина выявленных нарушений была исправлена, сообщает официальный сайт пермской мэрии. Однако в условиях продолжающейся оттепели этого количества, конечно, недостаточно. Очередное ЧП – на улице Крупской снежная лавина обрушилась на 16-летнюю девушку. На скорой ее увезли в больницу, но серьезных травм медики не обнаружили. Подростка отпустили домой. Следственный комитет проводит проверку и устанавливает степень вины коммунальщиков. За последнюю неделю в Перми это уже четвертый случай падения снежных масс на людей. Один из них с летальным исходом – погибла пенсионерка.
Между тем, таяние продолжается. В четверг днем в Перми ожидается +7 градусов. Неубранный снег и лед с крыш будет падать еще чаще.
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