Предложено 4 варианта размещения стелы «Пермь - город трудовой доблести»

Место установки стелы, посвящённой присвоению Перми звания «Город трудовой доблести», выберут жители региона. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на рабочем совещании в правительстве. Здесь же представили эскиз монумента и обозначили возможные площадки. Почётное звание было присвоено краевой столице в 2020 году. В соответствии с федеральным законом, в каждом «Городе трудовой доблести» устанавливается стела с изображением его герба и текстом указа президента о присвоении этого звания. Разработано единое архитектурное решение, а габариты конструкции и место установки определяются индивидуально. Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Смысл установки этого памятника в том, чтобы не только нынешние, но и будущие поколения не забывали об этой славе, об этом подвиге и труде. Это касается каждого пермяка, соответственно, и место должно быть доступно каждому пермяку. То есть место нужно выбирать, чтобы наибольшее количество людей видело его как можно чаще".На данный момент предложено 4 варианта размещения: площадь Карла Маркса, улица 1905 года, сад на Северной дамбе и Стахановская площадь. Эксперты сейчас дают свою оценку, однако выразить мнение в ближайшее время сможет любой житель региона. Сделать это можно будет с помощью портала «Управляем вместе».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я считаю, что жители краевой столицы должны принимать участие в выборе этого места, поэтому считаю, что было бы уместным разместить на портале «Управляем вместе» соответствующее голосование. Кроме этого, хотел бы сказать, что мы должны определиться с местом размещения стелы таким образом, чтобы в День Победы в этом году был заложен первый камень будущей стелы".