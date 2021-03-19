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Предложено 4 варианта размещения стелы «Пермь - город трудовой доблести»
На данный момент предложено 4 варианта размещения: площадь Карла Маркса, улица 1905 года, сад на Северной дамбе и Стахановская площадь. Эксперты сейчас дают свою оценку, однако выразить мнение в ближайшее время сможет любой житель региона. Сделать это можно будет с помощью портала «Управляем вместе».
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я считаю, что жители краевой столицы должны принимать участие в выборе этого места, поэтому считаю, что было бы уместным разместить на портале «Управляем вместе» соответствующее голосование. Кроме этого, хотел бы сказать, что мы должны определиться с местом размещения стелы таким образом, чтобы в День Победы в этом году был заложен первый камень будущей стелы".
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Нам здесь жить: пермяки смогут проголосовать за объекты благоустройства
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.03.2021
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