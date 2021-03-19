Нам здесь жить: пермяки смогут проголосовать за объекты благоустройства

За размещение в Пермском крае садов и скверов, как и любых общественных пространств, теперь можно голосовать. Это можно сделать на общероссийской интернет-платформе для голосования за объекты благоустройства. В Перми горожане могут начать с Сада Гоголя.Сад имени Гоголя в Перми сейчас и 80 лет назад.

А так это пространство может выглядеть уже через год. Один из авторов проекта – архитектор Кристина Мороз, рассказала, что здесь можно будет не только отдохнуть, но и набраться знаний.

Кристина Мороз, архитектор: "Так как многие не знают, что этот сад называется Садом Гоголя, мы решили добавить несколько элементов, которые отсылали бы к его творчеству". Причем решить быть скверу на пересечении улиц Окулова и Попова или нет, смогут сами жители на общероссийской интернет-платформе для голосования за объекты благоустройства. В Перми помимо Сада Гоголя на выбор представлено ещё 6 площадок. Одно из мест в перечне называется объект озеленения по улице Макаренко, которому также можно будет выразить свою симпатию на сайте. Для тех, кто с интернетом не сильно дружен, помогут волонтёры.

Всего в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Прикамье определены 38 общественных пространств, которые будут воплощены в жизнь в 2022 году.

С предложениями по реконструкции Сада имени Гоголя вместе с временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Дёмкиным ознакомился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень хочется, чтобы жители проявляли гражданскую активность именно в этих голосованиях, поскольку именно им определять, какие приоритеты для властей устанавливать, поскольку мы являемся исполнителями заказа жителей".