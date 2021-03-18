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В Перми прошел чемпионат Пермского края по подводному спорту
Традиционно высокие результаты показали воспитанники спортивной школы бассейна "БМ", на их счету 112 медалей, из них 40 золотых, 37 серебряных и 35 бронзовых наград, среди младших юношей лучший результат показала спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта города Перми, спортсмены СК "Олимпии" стали обладателями 46 медалей различного достоинства.
Лучшие спортсмены представят наш край на предстоящем Первенстве России, которое пройдёт в конце марта в Санкт-Петербурге.
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