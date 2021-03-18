Мужчина, избивший ребёнка в лифте, принёс извинения

К делу об избиении ребенка в лифте подключились следователи. Напомним, в одном из лифтов жилого комплекса «Вариант» на улице Автозаводской в Перми мужчина избил 11-летнего мальчика. На видео с камер наблюдения видно, как три подростка стоят в лифте, заходит мужчина и без лишних разговоров наносит несколько ударов кулаком по лицу. Подростку пришлось обратиться в больницу, автоматически последовало сообщение в полицию.Как пишет "Комсомольская правда", нападавший нашелся сам, он вышел на родителей ребенка с извинениями и рассказал, что шел из магазина, дети играли за забором на горке, кинули в него снежком. Когда начал ругаться, ответили ему тем же. Он бросился за детьми, настиг в лифте. Говорит, что раскаивается, был нетрезв. Родители извинений не приняли - делом сегодня занимается Следственный комитет.Александр Зверев, следователь по Кировскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "В настоящий момент личность мужчины установлена. Опрошены ребенок и родители, проведена судебно-медицинская экспертиза по полученным телесным повреждениям, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего для дальнейшей оценки всей ситуации и принятия процессуального решения".