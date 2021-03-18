Мужчина, избивший ребёнка в лифте, принёс извинения
Как пишет "Комсомольская правда", нападавший нашелся сам, он вышел на родителей ребенка с извинениями и рассказал, что шел из магазина, дети играли за забором на горке, кинули в него снежком. Когда начал ругаться, ответили ему тем же. Он бросился за детьми, настиг в лифте. Говорит, что раскаивается, был нетрезв. Родители извинений не приняли - делом сегодня занимается Следственный комитет.
Александр Зверев, следователь по Кировскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "В настоящий момент личность мужчины установлена. Опрошены ребенок и родители, проведена судебно-медицинская экспертиза по полученным телесным повреждениям, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего для дальнейшей оценки всей ситуации и принятия процессуального решения".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В остатке - 888 миллионов рублей
В Перми пройдет ледовая автогонка "Трек 400"
Получить оперативный ответ поможет «Центр управления регионом»
Пермский край вошел в число наиболее известных для туризма регионов России
Автомобилистов предупреждают о возможных сбоях в работе системы платных парковок
В Пермском крае подвели итоги реализации регионального проекта «Дорожная сеть»
Личность мужчины, избившего ребенка в лифте, установлена
Детский отдых: край готовится к летней оздоровительной кампании на 2021 год
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.03.2021
Катающуюся на ледянке собаку сняли на видео
Добавить комментарий: