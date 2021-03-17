В ГИБДД рассказали об авариях на Западном обходе Перми

Сразу несколько аварий произошли на Западном обходе Перми. Движение оказалось затруднено. Подробности сообщили в ГИБДД.Ирина Ветчанинова, инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Сегодня в утреннее время на участке от 492 км до 496 км автодороги подъезд к г. Перми от М7 "Волга" в направлении Екатеринбурга произошло 3 ДТП. На 492 км водитель автомобиля "Hyundai" допустил столкновение с "Kia". На 495 км водитель автомобиля МАЗ допустил столкновение с автомобилем "Lexus", который от удара отбросило на впереди идущий ВАЗ-2110. На 496 км водитель автомобиля "Kia" не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. В настоящее время на местах аварий работают сотрудники полиции. По предварительной информации, пострадавших нет, шести транспортным средствам причинены механические повреждения. Движение осуществляется по одной полосе. Госавтоинспекция Пермского края призывает соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и метеорологические условия при выборе скоростного режима".