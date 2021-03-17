Катающуюся на ледянке собаку сняли на видео
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Катающуюся на ледянке собаку сняли на видео
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В ГИБДД рассказали об авариях на Западном обходе Перми
В Перми произошла серия ДТП
Прикамье примет участие в третьем этапе госпрограммы туристического кешбэка
Минстрой Прикамья пояснил, какие гаражи демонтирует в микрорайоне Разгуляй
Люди дела: как тренируется СОБР
Алексей Дёмкин встретился с активистами ТОСов
Осторожно: на дорогах гололедица
На смену оттепели придет 20-градусный мороз
Инициативное бюджетирование поможет решить проблемы территорий
«В куртке и без штанов»: неадекватного мужчину, пугавшего женщин в лесу, задержали
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