"Приковал мать цепью к швейной машине". Житель Красновишерска осужден за издевательства над матерью и угрозу убийством

В Прикамье суд вынес приговор 38-летнему жителю Красновишерского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, лица находящегося в беспомощном состоянии), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)."Следствием и судом установлено, что с сентября по ноябрь осужденный, проживая совместно со своей пожилой матерью 1954 года рождения, систематически избивал ее. Помимо этого, 7 и 8 октября 2020 года он лишал свою мать свободы, закрыв её в подвале и удерживая там, а также, приковывал металлической цепью за ногу к швейной машине и угрожал потерпевшей убийством. Кроме этого, 3 ноября 2020 года виновный совершил незаконное проникновение в жилище своей знакомой", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.