"Приковал мать цепью к швейной машине". Житель Красновишерска осужден за издевательства над матерью и угрозу убийством
"Следствием и судом установлено, что с сентября по ноябрь осужденный, проживая совместно со своей пожилой матерью 1954 года рождения, систематически избивал ее. Помимо этого, 7 и 8 октября 2020 года он лишал свою мать свободы, закрыв её в подвале и удерживая там, а также, приковывал металлической цепью за ногу к швейной машине и угрожал потерпевшей убийством. Кроме этого, 3 ноября 2020 года виновный совершил незаконное проникновение в жилище своей знакомой", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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