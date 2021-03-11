Пермяк фиктивно трудоустроил более 60 иностранных граждан

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"Злоумышленник заключал с иностранным гражданами фиктивные трудовые договоры, представляющие им право находиться на территории региона. За оказанные услуги подсудимый получил свыше 70 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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