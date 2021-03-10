На заседании правительства обсудили итоги жилищного строительства за 2020 год

Предварительные итоги жилищного строительства за 2020 год обсудили на заседании краевого правительства. Как заявлено, в рамках национального проекта план был перевыполнен на 11%, в эксплуатацию введено порядка 1 млн 200 тысяч кв. метров жилья.Губернатор отметил, что необходимо решить проблему с банком земли, кардинально поменять вопросы во взаимодействии с застройщиками по предоставлению участков, а также объединять программы предоставления жилья детям сиротам, молодым семьям, а так же расселения.Отдельное поручение касалось предстоящей комиссии по землепользованию, где должны обсудить вопрос об изменении плотности застройки в Перми.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Просто у нас политики, которые называют себя гражданскими активистами, уже начинают хайповать по этой теме, вводя в заблуждение всех. У меня просьба, отработайте, разъясните, и своей пресс-службе поручаю, разъясните, для чего это делается. Считаю, что в очередное заблуждение жителей вводить не надо».