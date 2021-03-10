Завтра пермяки отметят День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

В Прикамье 11 марта отмечается знаменательная дата – День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны.В честь подвига жителей Молотовской области 11 марта с 11 до 14 часов у мемориала УДТК в г. Перми состоится несение Вахты Памяти сводным отрядом детско-юношеского объединения «Юнармейский пост № 1» г. Перми. В день народного подвига школьники и студенты будут нести Вахту Памяти и в других уголках Прикамья.В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоятся тематические экскурсии, в рамках которых участники познакомятся с историей формирования знаменитого добровольческого корпуса, элементами вооружения танкистов, узнают о наградах боевого подразделения, а также смогут проверить свои знания в игре «Боевой путь УДТК».Поимо этого, на площадках Пермской краевой универсальной библиотеки им А.М. Горького и Пермской краевой детской библиотеки им. Л. Кузьмина в течение марта проходят книжные выставки, посвященные УДТК.В социальных кинозалах Прикамья все желающие смогут посмотреть документальный фильм о танковом корпусе «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей».Инициатива создания танкового корпуса из добровольцев и полностью на народные средства родилась на Урале в январе 1943 года. В состав танкового корпуса входило несколько воинских частей, сформированных из добровольцев Молотовской области и на средства ее жителей. Боевой путь УДТК составил свыше 5500 км, из них с боями 2000 км, от Орла до Праги. За два года участия в Великой Отечественной войне танковый корпус освободил сотни городов и тысячи населенных пунктов. Корпус награждён орденом Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени. В 2018 году подписан Указ губернатора Пермского края об учреждении знаменательной даты Пермского края - Дня народного подвига по формированию УДТК.