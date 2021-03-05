Прикамских хлебопеков поддержат субсидиями для стабилизации цен

На заседании Правительства Пермского края внесены дополнения в программу «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», которые позволят поддержать производителей муки и производителей хлебобулочных изделий.

Субсидию смогут получить производители муки, которые весь I квартал продают свою продукцию по ценам, не превышающим уровень на 1 января 2021 года. Им компенсируют 50% разницы в цене на зерно, сложившейся в месяце, за который предоставляется субсидия, с учетом инфляции. На эти цели выделено 50 млн руб., из которых 49,5 млн руб. из федерального бюджета и 500 тыс. руб. – из регионального. Прием заявок на субсидию начался с 3 марта 2021 года и продлится в течение 30 календарных дней.

Производители хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, которые также весь квартал сохраняют цены на свою продукцию на уровне действовавших на 1 января 2021 года, смогут получить компенсации в размере 2 000 руб. на 1 тонну реализованного хлеба. На это будет направлено 44,5 млн руб., в том числе 44,0 млн руб. – из бюджета РФ и 500 тыс. руб. – из бюджета Пермского края.

Обе субсидии предусмотрены на компенсацию средств, недополученных предприятиями в январе, феврале и марте 2021 года. Заявки на субсидии принимаются Министерством сельского хозяйства Пермского края до конца марта.