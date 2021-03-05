Весенняя перезагрузка: в Перми прошел День красоты для бездомных

Четыре самые отважные женщины, не испугавшиеся журналистского внимания, прошли курс перезагрузки в рамках «Дня красоты» для бездомных. Конечно, не каждая из них живет на улице, но у всех весьма сложная судьба. Юмором Наталья Люкина маскирует волнение — за свои полвека женщина никогда не была в салоне красоты. Даже волосы всегда подстригала сама. Так что все впечатления в новинку, привычные для пермячки события окрашены совсем иначе.Наталья Люкина: "Я когда вышла из детского дома в 1985 году, сразу села в тюрьму, в общей сложности 8 сроков, 19 лет тюрьмы, 14 лет улицы, но всегда работала. Это меня и спасло".Сейчас Наталья сортирует мусор в эко-такси, снимает комнату.А вот у Тамары жильё пока не появилось. Но всё это не имеет значения для мастеров, которые оформляют сегодняшним клиенткам брови, делают маникюр, причёски и макияж.София Агишева, визажист: "Это моя профессия, чтобы делать девушек и женщин красивыми. Я благодарна, что меня пригласили — это счастье".«День красоты» организовал для своих подопечных центр помощи людям в беде «Территория передышки». Откликнулись многие, но не все смогли побороть стеснение — в итоге в салон пришли 4 женщины.Анна Фадеева, директор дневного центра помощи людям в беде «Территория передышки»: "Дать возможность взглянуть на себя новыми глазами, показать им, что они красивые, яркие, светящиеся. И нужно не забывать про это".Постепенно — вместе с макияжем на лицах участниц появились улыбки.Тамара Ильиных: "К 8 Марта всё-таки хочется выглядеть красиво". «День красоты» – это, скорее, праздник, но и без таких акций у пермячек, попавших в беду, теперь есть возможность привести себя в порядок: каждую субботу в центре «Территория передышки» устраивают женские дни. Можно принять душ, подобрать теплую одежду, получить консультацию юриста.Между тем, преображение было только первым этапом на пути к профессиональной фотосессии: участниц не только накрасили, но и переодели. Мария Новожилова, руководитель студии красоты: "В той комнате нам сказали, что девушка, посмотрев на себя, образ когда ещё не закончен был, растрогалась. Это значит, что мы идём в верном направлении".Речь шла о Елене: с волнением, впрочем, девушка справилась быстро и перед фотографом предстала уже уверенной моделью. Распахнутый взгляд, тюльпаны и весеннее настроение.