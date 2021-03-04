Накануне Росавиация опубликовала новый приказ о допуске перевозчиков к международным рейсам. По процедуре с инициативой сначала выходят авиакомпания, а затем федеральный орган анализирует все данные и принимает решение. Сам допуск не подразумевает немедленного начала полетов. Компания принимает решение о начале полетов, исходя из собственных соображений. Так, "Азимут" еще в прошлом году получил разрешение летать из Перми в Лондон, а сейчас отказался. Самые грандиозные планы у "Уральских авиалиний": им теперь позволено летать из столицы Прикамья в Азербайджан, Армению и Беларусь, а также сразу в два города на Кипре и в Черногории, причем речь идет о регулярных рейсах.
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