Накануне Росавиация опубликовала новый приказ о допуске перевозчиков к международным рейсам. По процедуре с инициативой сначала выходят авиакомпания, а затем федеральный орган анализирует все данные и принимает решение. Сам допуск не подразумевает немедленного начала полетов. Компания принимает решение о начале полетов, исходя из собственных соображений. Так, "Азимут" еще в прошлом году получил разрешение летать из Перми в Лондон, а сейчас отказался. Самые грандиозные планы у "Уральских авиалиний": им теперь позволено летать из столицы Прикамья в Азербайджан, Армению и Беларусь, а также сразу в два города на Кипре и в Черногории, причем речь идет о регулярных рейсах.