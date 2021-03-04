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Для удобства студентов ПНИПУ скорректируют график движения автобуса №41
Сотрудники департамента транспорта администрации Перми получили данные о расписании пар в Студенческом городке и скорректировали расписание движения автобусов на маршруте таким образом, чтобы к началу и окончанию занятий между автобусами был минимальный интервал движения. В периоды, когда потребность в транспорте на данном направлении снижается, интервалы будут соответствовать уровню реального пассажиропотока. Новое расписание движения транспорта по маршруту №41 начнет действовать с 9 марта.
"На сегодняшний день автобусы до Студенческого городка, как и большинство маршрутов, ходят с равными интервалами. Это подходит для остального транспорта, но абсолютно не походит для маршрута, которым, в основном, пользуются студенты, направляющиеся на учёбу к определённому времени. Чтобы изменить ситуацию, когда на один автобус приходится сразу много студентов, решено привязать расписание автобусов к расписанию занятий", – отметил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.
Также с 11 марта по просьбам жителей будет увеличено количество трамваев на маршрутах №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «ВРЗ» и №12 «школа №107 – Разгуляй». На трамвайном маршруте №11 ««школа №107 – «Пермская ярмарка» будет скорректировано расписание для синхронизации с трамваем №12.
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