На пермской набережной пройдет конкурс пешеходов

. Конкурс пройдёт в нескольких номинациях. Например, самый быстрый пешеход будет определён по рекорду скорости каждого маршрута по скорости преодоления. Самым регулярным пешеходом будет признан тот, кто пройдёт данный маршрут большее количество раз за все время конкурса. Также предусмотрены номинации для самых возрастных и молодых пешеходов. Есть специальная номинация «самый пешеходный пешеход» – это тот, который за время проведения конкурса прошёл самое большое расстояние. Пешеходная семья – это номинация для семей от 3-х человек, совершающих совместную прогулку.
По истечении сроков конкурса будут подведены итоги и объявлены победители. Они получат дипломы, медали, кубки и призы от организаторов. Призеров наградят дипломами и медалями. Торжественная церемония состоится на набережной Камы.
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