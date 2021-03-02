В краевом Минздраве прокомментировали инициативу профсоюза медработников о «ковидных» выплатах

Профсоюз работников здравоохранения Пермского края обратился в министерство труда РФ из-за «ковидных» выплат медикам. В организации считают, что стимулирующие выплаты должны получать все медики, которые сталкивались с ковидными больными (в том числе медсотрудники непрофильных больниц).В связи с этим министерство здравоохранения Пермского края заявило, что выплаты медицинским сотрудникам, работающим в «ковидных» стационарах, а также медикам «ковидных» бригад поликлиник и службы скорой помощи, осуществляются в полном объеме и в соответствии с принятыми Правительством РФ нормативными документами. Сейчас эта обязанность возложена на Фонд социального страхования РФ.«Профсоюз может предлагать, как в данном случае, расширить контингент медиков, получающих стимулирующие выплаты. Для этого необходимо представить финансовые и статистические обоснования выдвигаемых предложений», - заявили в краевом Минздраве.В ведомстве подчеркнули, что будут выполнять все требования законодательства, в том числе связанные с оплатой труда медиков.