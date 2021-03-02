В краевом Минздраве прокомментировали инициативу профсоюза медработников о «ковидных» выплатах
В связи с этим министерство здравоохранения Пермского края заявило, что выплаты медицинским сотрудникам, работающим в «ковидных» стационарах, а также медикам «ковидных» бригад поликлиник и службы скорой помощи, осуществляются в полном объеме и в соответствии с принятыми Правительством РФ нормативными документами. Сейчас эта обязанность возложена на Фонд социального страхования РФ.
«Профсоюз может предлагать, как в данном случае, расширить контингент медиков, получающих стимулирующие выплаты. Для этого необходимо представить финансовые и статистические обоснования выдвигаемых предложений», - заявили в краевом Минздраве.
В ведомстве подчеркнули, что будут выполнять все требования законодательства, в том числе связанные с оплатой труда медиков.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2021
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