Детские выплаты, персональные данные и новые санитарно-эпидемиологические правила: чего ждать россиянам с 1 марта?

С 1 марта в России вступают в силу ряд нововедений. Вводятся новые правила обработки персональных данных граждан. Теперь не допускается получение согласия на распространение персональных данных граждан "по умолчанию", без специального согласия граждан. При заполнении согласия человек сам будет решать, какую личную информацию можно использовать публично, а какую нет. Кроме того, теперь операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.Также 1 марта истекает срок автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям с низким доходом. Речь идет о выплатах, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Теперь получатели вновь обязаны подавать заявление.Начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается многоквартирных жилых домов. Так, территории жилых домов должны быть хорошо освещены, благоустроены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, их должны ежедневно убирать. Управляющая компания теперь должна не реже одного раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать мусоропровод.В штатное расписание школ введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В задачи советника будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы.Также с сегодняшнего дня законом официально запрещено высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд пассажиров моложе 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", который обозначает камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Его установят на трассах вне поселений в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в населенные пункты.Увеличиваются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.