Детские выплаты, персональные данные и новые санитарно-эпидемиологические правила: чего ждать россиянам с 1 марта?
Также 1 марта истекает срок автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям с низким доходом. Речь идет о выплатах, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Теперь получатели вновь обязаны подавать заявление.
Начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается многоквартирных жилых домов. Так, территории жилых домов должны быть хорошо освещены, благоустроены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, их должны ежедневно убирать. Управляющая компания теперь должна не реже одного раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать мусоропровод.
В штатное расписание школ введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В задачи советника будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы.
Также с сегодняшнего дня законом официально запрещено высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд пассажиров моложе 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.
С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", который обозначает камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Его установят на трассах вне поселений в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в населенные пункты.
Увеличиваются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.
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