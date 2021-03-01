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Прикамье готовится к весеннему половодью
Для предотвращения негативного воздействий вод, в том числе затоплений, в территориях региона функционируют защитные дамбы и берегоукрепления водоемов общей протяженностью 114 км, на водотоках образовано 472 пруда и водохранилища.
В марте-апреле за счет субвенций федерального бюджета планируется провести ледорезные работы. В течение года на средства федерального бюджета будут выполнены дноуглубительные и руслорегулирующие работы на реке Бабка в п. Кукуштан, а также дноуглубительные работы на реке Нижняя Мулянка в с. Башкултаево Пермского района.
При субсидировании из краевого бюджета планируется завершить капремонты нескольких гидротехнических сооружений прудов – в Кудымкаре, Октябрьском городском округе и Пермском муниципальном районе, а также участки берегоукреплений Воткинского водохранилища в п. Уральский и в г. Краснокамске. Также будет закончена реконструкция участка дамбы на реке Сылва в Кунгуре.
Администрациям территорий рекомендовано до 10 марта определить на подведомственных территориях затороопасные участки рек и предусмотреть мероприятия, с помощью которых на них будет обеспечиваться прохождение паводка – чернением, распиливанием льда или путем ледовзрывных работ.
Чтобы обеспечить готовность служб к оказанию помощи жителям в случаях чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить автономными резервными источниками электроснабжения все социально значимые объекты и убедиться в их работоспособности. Также нужно проверить готовность пунктов временного размещения жителей, быть готовыми в случае необходимости быстро закупить для жителей запасы продуктов, воды, постельного белья и предметов первой необходимости – для этого необходимо заранее заключить договоры с поставщиками. До конца марта противопаводковая рабочая группа заслушает отчеты органов местного самоуправления о готовности к половодью.
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