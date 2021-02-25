В Прикамье создан общественный штаб по наблюдению за голосованием

Председатель краевой Общественной палаты Дмитрий Красильников завил о создании общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае в 2021 году. Главная цель этого штаба - подготовить наблюдателей перед предстоящими в сентябре выборами и в дальнейшем организовывать их работу. В этом году в единый день голосования пермякам вручат сразу 6 бюллетеней, выбирать придется представительные органы сразу трех уровней власти. Избирательная комиссия уже сейчас нуждается в грамотных общественных помощниках.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Очень хорошо, что мы с вами загодя обсуждаем такой важный институт, как общественное наблюдение. Он получает новое развитие сегодня с созданием этого центра общественного наблюдения. Для нас это очень важный институт, тут мы рассчитываем на объективную оценку, на объективную работу независимых наблюдателей. И готовы сделать все, чтобы наше с вами взаимодействие было максимально эффективным".

В штаб вошли 20 человек, это члены краевой Общественной палаты, руководители общественных организаций, СМИ, известные общественники и политтехнологи. Предполагается, что новая организация станет площадкой для выработки экспертного мнения по спорным вопросам будущей избирательной кампании. Ближе к сентябрю начнет работать горячая телефонная линия, куда можно будет сообщать обо всех нарушениях, задать вопросы. Руководителем общественного штаба стал Михаил Мухин. Собираться вместе штаб будет не реже одного раза в месяц.

Михаил Мухин, руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "На нашей площадке, несомненно, будут рассматриваться сложные вопросы, будет рассматриваться информация, поступающая по разным источникам, в том числе и социальным сетям. Мы будем отслеживать происходящее, вылавливать фейки".