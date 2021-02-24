Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми
В состав оргкомитета включены замминистра науки и общего образования Наталья Бочарова, замминистра экономического развития Сергей Галкин, врип главы Перми Алексей Демкин, председатель Волго-Вятского филиала Сбербанка Петр Колтыпин, президент Единой баскетбольной лиги Сергей Кущенко, преподаватель Московской консерватории им. Чайковского Павел Милюков, замгендиректора АО «РЖД» Дмитрий Пегов, член правления ПАО «Сибур-холдинг» Александр Петров, бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и экс-глава Перми, ныне зампред краевого правительства Дмитрий Самойлов. Напомним, Дмитрий Чернышенко посетил Пермь с рабочим визитом в августе этого года. Вице-премьер побывал на площадке технопарка "Морион Диджитал", а также на территории Завода Шпагина и в УДС "Молот". По итогам визита Дмитрий Чернышенко пообещал содействие в реализации крупных проектов в рамках проекта «Пермь-300» - художественной галереи, новой сцены Пермского театра оперы и балета, спортивно-концертного комплекса и других объектов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Временный земельный участок: как проверить статус и не остаться без земли?
В Кунгуре вынесен приговор дебоширу
Пожар на ул. Соликамской стал причиной гигантской пробки
Оплата проезда без кондуктора: что-то снова пошло не так
Пермякам рассказали об истории оружия
Жители Прикамья могут принять участие в совершенствовании внесудебной процедуры банкротства
В Минприроды Пермского края рассказали, как ликвидировали волка, державшего в страхе жителей Красновишерска
В Перми открыли первое в крае гинекологическое отделение для детей
В Пермском крае задержали двух молодых парней, угнавших автомобиль
В пермских школах пройдут всероссийские открытые уроки по ОБЖ
Добавить комментарий: