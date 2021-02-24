Пожар на ул. Соликамской стал причиной гигантской пробки
Пробка простояла до полудня. На ул. Соликамской ранним утром загорелся дом. В ходе ликвидации пожара узкая улица была перекрыта. Машины стояли в серьезном заторе. В 30-градусный мороз Валентина Мелюхина вместе с сыном укрылась у соседей. Ранним утром проснулись от едкого запаха, горела проводка, пытались потушить сами, но без результата, в итоге выбежали из дома и вызвали пожарных.
Валентина Мелюхина, житель дома по ул. Соликамская-166: «Все сгорело, и мебель, и документы".Жилой дом по улице Соликамская-166 сгорел практически полностью. Он стоит рядом с проезжей частью. Отряды огнеборцев потратили несколько часов на тушение. С утра движение здесь было перекрыто.
Сотрудники пожарной службы работают на улице Соликамская с 6 часов утра. Здесь с этого времени затруднено движение. Сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение.
После тушения была задействована уборочная техника. Проезжую часть очистили от воды и наледи. Полностью возобновили движение с 12 часов дня. На данный момент устанавливается причина возникновения огня.
Андрей Веревкин, житель дома по ул. Соликамская-166: «Загорелась у нас проводка в кочегарке. Я маму из дома вывел, и пока вызывали пожарных, я не смог в дом попасть».Сейчас Валентине Мелюхиной и Андрею Веревкину предложили квартиру в маневренном фонде. Пока будут готовить документы, их готовы приютить соседи.
Во время пожара пострадавших и погибших нет. Валентина Мелюхина начала подсчитывать ущерб - ни как не меньше двух миллионов рублей.
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