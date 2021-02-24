Пермякам рассказали об истории оружия

Пермские музеи присоединились к празднованию Дня защитника Отечества. Посетители могли записаться в российскую армию, при чем образца 18 века, узнать историю оружия и обмундирования. Праздник 23 февраля будущий защитник вместе с мамой Ириной решил провести с пользой, поэтому решили идти в музей. Мальчик увлекается историей, поэтому тематическая экскурсия пойдет на пользу, уверена мама.

Ирина Халанькова: "Хочется донести до детей до своих, откуда взялся праздник 23 февраля. Это очень интересно, и тут очень интересная экскурсия".23 февраля Дмитрий тоже встречает в музее. Но в качестве экскурсовода. В историческом парке «Россия - моя история» сегодня особенная экскурсия, проводят ее по экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе». В рамках нее участников знакомят с историей создания Красной Армии и элементами вооружения бойцов тех времен. Например, с винтовкой Мосина - самым массовым стрелковым оружием красноармейцев.

Здесь же Лысьвенская каска, макеты тяжелых танков и легендарный НР-40. Оружие дивизии «черных ножей», которого боялись фашисты. Эти экспонаты увидишь тут не каждый день, в отличие от экспозиций.

«Без срока давности» - еще одна выставка, которая проработает в музее «Россия - моя история» довольно долгое время. Здесь собраны документы со всей страны, рассказывающие о зверствах нацистов во время Великой Отечественной. В Доме Мешкова идет набор в армию Петра Первого. Как это было в те времена, наглядно воспроизводят специалисты военно-исторического клуба.

Рекрутов учат вставать в шеренги, рассказывают об обмундировании 18 века и даже дают в руки мушкет - основное оружие пехоты. К такому надо приноровиться. Стрелял он на 250 шагов.

Олег Простак, член военно-исторического клуба «Восточный рубеж»: "Темп стрельбы - 2 выстрела в минуту. Во времена линейной тактики надо было чаще стрелять. Прицельности не было никакой. Надо было как можно чаще стрелять, чтобы поразить врага".

А вот на выходе можно вернуться уже в наши дни и спросить о экипировке уже современной Российской армии.

Не обошлось сегодня и без концертной программы. Конечно, с соблюдением всех правил индивидуальной зашиты. Уральский государственный камерный хор исполнил произведения Свиридова, Варламова, Гаврилина, а также песни военных лет.

