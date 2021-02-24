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Жители Прикамья могут принять участие в совершенствовании внесудебной процедуры банкротства
За время действия закона с заявлениями о прохождении упрощенной процедуры банкротства в МФЦ обратились порядка 7,2 тыс. человек, при этом число должников значительно больше. Поэтому проводится опрос, чтобы оценить причины, по которым граждане не пользуются этой процедурой. Результаты исследования будут использованы для принятия мер по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства и для повышения ее доступности для населения.
Жителям Пермского края предлагается ответить на простые вопросы, касающиеся трудностей, которые они испытывают в связи с имеющимися долгами. Среди вопросов – известно ли вам о внесудебной процедуре банкротства, испытываете ли вы давление со стороны кредиторов, признавались ли банкротами ваши знакомые или родственники и т.п.
Напомним, банкротство – это процедура, которая помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Причиной банкротства может стать сложная жизненная ситуация: болезнь, увольнение, инвалидность, смерть близких. Если должник имеет достаточный доход или имущество, но не хочет погашать взятые на себя обязательства, оснований для банкротства нет.
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