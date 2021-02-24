Жители Прикамья могут принять участие в совершенствовании внесудебной процедуры банкротства

На портале «Управляем вместе» стартовал онлайн-опрос, в котором жители Прикамья могут поделиться мнениями о внесудебной процедуре банкротства физических лиц. К участию в опросе приглашаются граждане, на которых рассчитана данная процедура – физические лица с долгами в размере от 50 до 500 тыс. руб., не имеющие возможности их заплатить. Внесудебная процедура банкротства физических лиц была введена в России федеральным законом с сентября 2020 года. Она позволяет гражданам решить проблему с долгами, обратившись с заявлением о банкротстве в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) без уплаты госпошлины, избежав судебных разбирательств. Положения федерального закона направлены в том числе на разрешение проблем закредитованных граждан путем освобождения от непосильных долгов, стимулирование их к выходу из «теневой» экономики, создание легальных рабочих мест, новых источников налоговых поступлений в бюджет.За время действия закона с заявлениями о прохождении упрощенной процедуры банкротства в МФЦ обратились порядка 7,2 тыс. человек, при этом число должников значительно больше. Поэтому проводится опрос, чтобы оценить причины, по которым граждане не пользуются этой процедурой. Результаты исследования будут использованы для принятия мер по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства и для повышения ее доступности для населения.Жителям Пермского края предлагается ответить на простые вопросы, касающиеся трудностей, которые они испытывают в связи с имеющимися долгами. Среди вопросов – известно ли вам о внесудебной процедуре банкротства, испытываете ли вы давление со стороны кредиторов, признавались ли банкротами ваши знакомые или родственники и т.п.Напомним, банкротство – это процедура, которая помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Причиной банкротства может стать сложная жизненная ситуация: болезнь, увольнение, инвалидность, смерть близких. Если должник имеет достаточный доход или имущество, но не хочет погашать взятые на себя обязательства, оснований для банкротства нет.