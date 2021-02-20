Синоптики: "Ожидается самое мощное за последние 10 лет арктическое вторжение"
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Нас ждет небольшое потепление, более заметное в ночные часы за счет увеличения облачности. Однако в начале следующей недели, об этом уже можно с уверенностью говорить, ожидается самое мощное арктическое вторжение за последние как минимум 10 лет. Оно придет со стороны северо-западной Сибири и охватит Урал и европейскую часть России, температура опустится ниже 30 градусов, и всё это может сопровождаться усилением северного ветра. Дневная температура, если это вторжение реализуется, может составить ниже минус 25, что чрезвычайно низко для третьей декады февраля. Не исключено, что будут побиты температурные рекорды, что случается раз в несколько лет".
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