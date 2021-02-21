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В пермских школах пройдут всероссийские открытые уроки по ОБЖ
Даты проведения всероссийских открытых уроков по ОБЖ приурочены к особым праздничным датам и выбраны не случайно. Так, 1 марта в России отмечается Всемирный день гражданской обороны, 30 апреля – День пожарной охраны России, 1 сентября – День знаний и 4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России.
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