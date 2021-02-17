← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2021
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Холодной школой в селе Плеханово заинтересовались в прокуратуре
"По две, по три кофты надевали, очень холодно было! А ноги мёрзнут всегда, очень мёрзнут ноги в туфлях!", - рассказали школьники.
Школа в селе Плеханово постройки начала 70-х годов, здание кирпичное, стоят стеклопакеты, недавно поменяли тепловой узел, но капитальных ремонтов не было, и судя по тому, что происходит - людям приходиться мёрзнуть.
Если говорить о масштабах, в этом здании занимается более трёхсот ребят, с 5-го по 11-й класс. Большинство из Плеханово, остальные приезжают из окрестных населённых пунктов.Подключилась прокуратура - проверяющих температурный режим не удовлетворил, в нескольких кабинетах оказалось ниже норматива, то есть ниже 18 градусов тепла. Запросили документы у районной администрации, школы, ресурсоснабжающей организации.
Станислав Дубров, помощник Кунгурского городского прокурора: "Проводится проверка, уже по результатам её будет решаться вопрос - кто виноват, какие акты прокурорского реагирования будут вынесены".
Представители ресурсоснабжающей организации высказались более конкретно, посоветовав школе разобраться со своими внутренними коммуникациями, аргументировали это тем, что образовательное учреждение не единственный потребитель тепла.
Михаил Кошкин, представитель ООО «Мой дом»: "Интернат идёт из той же самой трубы, она у нас одна. Жилой фонд идёт из той же самой трубы, там вроде нет проблем – значит, сама школа не готова принять и распределить тепло должным образом!"В школе с такими категоричными утверждениями не согласны, однако, обвинять кого-то не стали. Сообщили, что районный бюджет готов выделить деньги на прочистку системы и частичную замену батарей – правда, работы эти планируют проводить только весной.
Елена Чечурова, директор МБОУ «Плехановская СОШ»: "В мае, не будем дожидаться, когда закончится учебный год, определим, куда переведём часть учебного процесса, у нас есть возможность такая, и начнём необходимые мероприятия, чтобы привести в порядок систему отопления". Другой вопрос, как эта система будет себя вести в феврале, марте и апреле - погода в этом году удивляет низкими температурами. И детям, и педагогам, по сути, не важно, кто в итоге окажется виноватым - в 21 веке они хотят учиться и учить без валенок и пуховиков.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2021
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