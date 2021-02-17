Робот помог получить услуги почти 45 тысячам посетителей МФЦ

За два года работы в пермском многофункциональном центре на ул. Куйбышева, 9 проморобот помог получить услуги 44 888 посетителям. С февраля 2019 года сотрудник-робот по имени Хелпер - встречает посетителей на входе в филиал «Мои Документы», помогает им сориентироваться в услугах, уточнить готовность документов, проверить статус талона в электронной очереди, работает с электронной очередью.Благодаря встроенному сканеру и функции автозаполнения заявлений посетители могут с помощью робота подготовить необходимый пакет документов для получения услуги, например, оформления российского паспорта. Человеку даже не нужно вводить своё имя, фамилию и прописку — робот самостоятельно «найдёт» их в паспорте с помощью сканера и добавит данные в заявление. После этого заявителю остается только дождаться вызова в «окно». Причем, в случае оформления документов через промобота, посетитель получает талон приоритетного обслуживания.Робот оснащен нейронной сетью, поэтому он способен свободно поддерживать беседу, безошибочно определяет пол человека, понимает обращенный к нему вопрос и самостоятельно находит на него ответ либо пытается отшутиться.