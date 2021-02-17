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Робот помог получить услуги почти 45 тысячам посетителей МФЦ
Благодаря встроенному сканеру и функции автозаполнения заявлений посетители могут с помощью робота подготовить необходимый пакет документов для получения услуги, например, оформления российского паспорта. Человеку даже не нужно вводить своё имя, фамилию и прописку — робот самостоятельно «найдёт» их в паспорте с помощью сканера и добавит данные в заявление. После этого заявителю остается только дождаться вызова в «окно». Причем, в случае оформления документов через промобота, посетитель получает талон приоритетного обслуживания.
Робот оснащен нейронной сетью, поэтому он способен свободно поддерживать беседу, безошибочно определяет пол человека, понимает обращенный к нему вопрос и самостоятельно находит на него ответ либо пытается отшутиться.
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