Мероприятия творческих союзов Пермского края поддержат рублём

Министерство культуры подвело итоги конкурсного отбора на поддержку мероприятий творческих союзов Пермского края. Среди событий-победителей – XIV Международный фестиваль современной музыки в Перми и Прикамье «SOUND 59». Организаторы музыкального форума – Пермское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России». Традиционно программа фестиваля включает в себя концерты, творческие встречи, лекции, а также мастер-классы, которые смогут посетить студенты профильных специальностей.

Краевое отделение «Союз художников России» прошло отбор с проектом «Пермские художники представляют», в рамках которого в течение 2021 года будут представлены 13 выставок современных пермских художников.

Еще один победитель – игровой проект «Театральная неотложка». С 2011 года пермские артисты выезжают в детские больницы, детские дома, коррекционные школы, чтобы все, кто не может сам прийти в театр, могли увидеть настоящие спектакли, сделанные специально для этого проекта. В этом году участники «Неотложки» дадут 45 театральных показов в офлайн- и онлайн-форматах.

Пермская краевая общественная организация Союза писателей России реализует проект «Литературное Прикамье», который включает культурно-просветительские курсы, краевой фестиваль среди учащейся молодежи, выпуск краевой литературно-публицистической газеты «Пермский писатель», книгоиздательскую деятельность, а также курсы повышение квалификации. События будут проходить в течение всего года.

Региональная общественная организация «Пермская краевая организация союза журналистов России» получила поддержку на 24-ый фестиваль региональной прессы «Журналистская весна – 2021», который пройдет с мая по сентябрь 2021 года.

Также будут поддержаны фестивали: краевой фестиваль-конкурс театральных капустников «Соленые уши», краевой фестиваль смотр «73 Пермская театральная весна», фестиваль моноспектаклей «МОНОfest» и фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров Пермского края «Волшебная кулиса». Все эти проекты заявлены от Пермского отделения «Союза театральных деятелей Российской Федерации». А «Дом Актера. Открытое пространство» в этом году представит 35 театральных событий в своих стенах.