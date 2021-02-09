В Прикамье подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Прикамье подвели итоги VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Первые места в своих компетенциях заняли 108 конкурсантов. В апреле победители примут участие в отборочных соревнованиях и будут бороться за выход в финал Национального чемпионата, который пройдет в Уфе. Всего призерами чемпионата стали 313 человек – школьников, студентов, молодых рабочих и опытных профессионалов.

Отборочные соревнования на право участия в Национальном чемпионате 2021 года будут проходить в разных регионах страны в очном формате. В Пермский край участники со всей страны приедут, чтобы выбрать лучших в компетенциях «Добыча нефти и газа», «Экспедирование грузов», «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Стоматология ортопедическая».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Молодежь проявляет свои таланты, а предприятия края присматриваются к практически готовым квалифицированным кадрам. Поэтому мы всесторонне поддерживаем эти соревнования. Очень важно восстановить связь между учебными заведениями и предприятиями, которая была утрачена за последние 20 лет. Считаю, для развития рынка труда нужно, чтобы работодатели были заказчиками для системы среднего профессионального образования. Чтобы они формировали планы по количеству учащихся, предоставляли площадки для практики, вкладывались в модернизацию оборудования».

Победителям региональных соревнований были вручены медали и дипломы, а также подарки от спонсоров и партнеров.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Традиционно чемпионат Ворлдскиллс объединяет участников со всего края. В этом году у нас есть победители-школьники из Чернушки, Кондратово, студенты из Красновишерска, Губахи, Соликамска, Чайковского и других муниципалитетов региона. Все это еще раз доказывает, что образование становится доступным не только для жителей краевой столицы – в территориях тоже есть все условия для оттачивания профессиональных навыков, получения теоретических знаний. Ворлдскиллс служит стартовой площадкой построения карьеры для многих ребят. Как правило, на чемпионат идут участники, уже определившиеся с выбором профессии. Такие кадры ценятся нашими местными работодателями, и они активно следят за участниками соревнований, приглашают их к себе на предприятия в будущем».

К участию в чемпионате заявились почти 600 профессионалов в возрасте от 18 до 63 лет. В этом году добавились новые компетенции: «Графический дизайн. Юниоры», «Выпечка осетинских пирогов», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». Экспертами чемпионата стали более 800 специалистов.