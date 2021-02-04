В Прикамье стартовал региональный проект «Онкопатруль»

Сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил поликлинику кластера Фотоника – медучреждение, обслуживающее работников Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК). Здесь стартовал региональный проект «Онкопатруль». Как сообщили в пресс-службе главы региона, на территорию предприятия прибыли два мобильных медицинских комплекса «Лучевая диагностика» (в каждом – флюорограф и маммограф) Пермского краевого онкологического диспансера (ПКОД), с помощью которых специалисты медучреждения в течение двух дней будут проводить углубленный онкоскрининг сотрудников компании. Затем передвижные рентген-гибриды вместе с бригадами врачей отправятся в территории Прикамья.Губернатор вместе с министром здравоохранения региона Анастасией Крутень и главврачом Пермского онкодиспансера Максимом Мезенцевым осмотрел мобильные диагностические комплексы и оценил их удобство для пациентов. Медтехника оснащена высокоточным оборудованием, которое позволяет прямо на месте получить результаты проведенного обследования. Все они автоматически передаются в электронную картотеку ПКОД.Как рассказал Максим Мезенцев, медосмотр, организованный с помощью мобильных медицинских комплексов, включает в себя забор анализов крови и мочи на онкомаркеры, проведение УЗИ-диагностики, маммографии и флюорографии. После обследования врач-онколог осматривает пациента, выслушивает его жалобы. На основе всех данных специалисты устанавливают риски возникновения заболевания.В течение года запланировано 32 выезда бригад врачей-онкологов в территории Прикамья в рамках акции «Онкопатруль». При этом выездная работа онкологов, которые консультируют пациентов в территориях, будет продолжаться. А мобильные рентгендиагностические комплексы совершат более 100 выездов в территории Прикамья.