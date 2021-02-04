Оптимизация: в Прикамье появится «бережливое образование»

В Прикамье появится «бережливое образование». В проект, который реализуется совместно с госкорпорацией «Росатом», уже вошли более 50 детских садов и школ региона. Примеры программ были представлены на заседании Ассоциации образовательных организаций Пермского края, прошедшего на базе пермской Гимназии №2.Там же продемонстрировали уже воплощенные в жизнь идеи, благодаря которым устраняются потери, влияющие на результативность обучения. Речь идёт об оптимизация подготовки дистанционных уроков, организации рабочих мест, навигации и даже распределении потоков в школьной столовой для экономии времени.Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия № 2»: "В рамках национального проекта идут не только производственные процессы, но и здравоохранение и образование. Мы как раз стали родоначальниками бережливого образования. Прежде всего здесь идёт запрос от родителей, от учеников и от учителей, и все потоки отрабатываются на формирование бережливой личности, т.е. той личности, которая будет обладать теми компетенциями, которые необходимы при выпуске из школы".