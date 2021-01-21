← Пермякам расскажут про дачную амнистию и сервисы кадастровых инженеров
С 1 февраля на трёх маршрутах в Перми начнет действовать бескондукторная оплата
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, предполагается, что оплата любым безналичным способом будет осуществляться с помощью стационарных валидаторов, которые расположены на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билет об оплате при этом распечатываться не будет. Для оплаты проезда наличными или при необходимости получить билет об оплате для совершения дальнейшей пересадки пассажиру будет необходимо обратиться к водителю во время остановки автобуса или трамвая.
Для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов:
– с 1 по 7 февраля кондукторы будут продолжать сбор наличной оплаты проезда. Если пассажир использует безналичный способ, но ему требуется билет для совершения дальнейшей пересадки, то нужно будет обратиться к кондуктору. Остальная безналичная оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы;
– с 8 по 14 февраля кондукторы принимать оплату за проезд не будут. Они будут находиться в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам. Вся оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса или трамвая;
– с 15 февраля кондуктор будет отсутствовать в салоне автобуса или трамвая.
Отметим, что оплату проезда необходимо осуществлять сразу после посадки пассажира в транспортное средство. С 1 февраля контролёры МКУ «Гортранс» будут ежедневно осуществлять проверки на маршрутах, где запущен тестовый режим бескондукторной оплаты. В случае выявления безбилетного пассажира, будет составлен акт об административном правонарушении и в дальнейшем наложен штраф в размере 500 рублей, за повторное правонарушение – 1 000 рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермякам расскажут про дачную амнистию и сервисы кадастровых инженеров
"Обрушились две пятиэтажки" - в Прикамье проходят масштабные учения по ликвидации условной ЧС
И жалко и страшно: нужно ли подкармливать бродячих собак?
По факту пожара на крыше дома по ул. Студенческой, 20 возбуждено уголовное дело
В рамках нацпроекта "Культура" в Прикамье создадут еще 4 виртуальных концертных зала
«Откройте, пожарные!» В России изменились правила установки шлагбаумов и ворот
В Перми будет временно прекращено движение транспорта на участке ул. Героев Хасана
Депутаты Заксобрания проведут первое пленарное заседание 2021 года
Вакцинация от COVID-19: в крае отладят запись и обеспечат очередность
С 2021 года изменится размер и порядок назначения выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет
Добавить комментарий: