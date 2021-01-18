Градостроительные полномочия мэрии Перми перешли краевым властям

С 1 января ряд полномочий в области градостроительства передан краевым органам исполнительной власти. В связи с этим изменён порядок обращений по ряду вопросов.В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2020 №603-ПК, с 1 января 2021 года краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности осуществляет полномочия в области градостроительства. Заявления и обращения по этим вопросам необходимо направлять по адресу: 614000, Пермь, улица Сибирская, 30а либо по адресу электронной почты: mizo@permkrai.ru

В том числе министерство будет принимать решения о подготовке проектов правил землепользования и застройки Пермского городского округа, осуществлять подготовку правил землепользования и застройки Пермского городского округа, а также вносить в них изменения. Региональный орган исполнительной власти будет принимать следующие решения:

– о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения,

– о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения,

– о подготовке, утверждении и внесении изменений в документацию по планировке территории.

Правительством Пермского края утверждается состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа.

Согласно Закону №603-ПК также с 1 января 2021 Правительство Пермского края осуществляет следующие полномочия в области градостроительной деятельности:

– утверждает генеральный план Пермского городского округа, вносит в него изменения;

– утверждает правила землепользования и застройки Пермского городского округа, вносит в них изменения;

– утверждает положение о порядке подготовки генерального плана Пермского городского округа и порядок внесения в него изменений;

– утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа;

– утверждает порядок подготовки документации по планировке территории Пермского городского округа, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в части 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или её отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению.

В связи с этим предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, заявления о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства следует направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа.