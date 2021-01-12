Новое перекрытие улиц. Как добраться из микрорайона Висим в центр
Изменит в связи с перекрытием свой маршрут и автобус № 36— с улицы Лебедева его перенаправят на Уральскую. Полностью изменения в движении транспорта можно найти на сайте Гортранса.
Пресс -служба администрации г. Перми: "Для того, чтобы добраться из микрорайона Висим до центральной части города, можно сесть на любой, следующий через остановку «улица 1905 года» автобус, и совершить бесплатную пересадку на трамваи №7, №8 и №11 на остановочных пунктах «Цирк» (по улице Крупской) или «площадь Дружбы». В обратном направлении на остановке «Цирк» (по улице Уральской) можно совершить бесплатную пересадку на любой проходящий городской автобус".
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