Новое перекрытие улиц. Как добраться из микрорайона Висим в центр

С 18 января и до осени в Перми перекроют движение трамваев на улице Уральской на участке от Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим». Работы закончатся 30 августа. На это время движение трамваев по улице будет приостановлено. Из центра трамваи с 16 января будут идти только до цирка, а затем — сворачивать к остановке «Пермская ярмарка».Изменит в связи с перекрытием свой маршрут и автобус № 36— с улицы Лебедева его перенаправят на Уральскую. Полностью изменения в движении транспорта можно найти на сайте Гортранса.Пресс -служба администрации г. Перми: "Для того, чтобы добраться из микрорайона Висим до центральной части города, можно сесть на любой, следующий через остановку «улица 1905 года» автобус, и совершить бесплатную пересадку на трамваи №7, №8 и №11 на остановочных пунктах «Цирк» (по улице Крупской) или «площадь Дружбы». В обратном направлении на остановке «Цирк» (по улице Уральской) можно совершить бесплатную пересадку на любой проходящий городской автобус".