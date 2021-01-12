В Перми автобус №36 перенаправят по улице Уральской

В Перми с 16 января и до конца августа 2021 года начинается капремонт трамвайных путей на участке от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, а также разворотного кольца «Висим». Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, трамваи №8 и №11 до завершения ремонта из центральной части города будут следовать до остановки «Цирк», далее – по улице Крупской и бульвару Гагарина до остановки «Пермская ярмарка». Трамвай №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим» на время ремонта перестанет курсировать.Транспортная доступность на участке от остановки «Цирк» до остановки «улица 1905 года» обеспечена автобусным движением. Для пассажиров доступны шесть следующих по улице Уральской автобусных маршрутов: №18, №24, №32, №36, №38, №77 и №78. Кроме того, на время ремонта трамвайных путей автобусный маршрут №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» будет перенаправлен с улицы Лебедева на улицу Уральскую. Это позволит разгрузить автобусы, следующие по ней.Для того, чтобы добраться из микрорайона Висим до центральной части города, можно сесть на любой, следующий через остановку «улица 1905 года» автобус, и совершить бесплатную пересадку на трамваи №7, №8 и №11 на остановочных пунктах «Цирк» (по улице Крупской) или «площадь Дружбы». В обратном направлении на остановке «Цирк» (по улице Уральской) можно совершить бесплатную пересадку на любой проходящий городской автобус. В часы пик интервал движения между автобусами на этих остановочных пунктах составляет порядка 2-х минут.