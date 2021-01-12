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← Остаток сгорает. В Перми вновь изменилась система оплаты транспортными картами

В Перми автобус №36 перенаправят по улице Уральской

В Перми с 16 января и до конца августа 2021 года начинается капремонт трамвайных путей на участке от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, а также разворотного кольца «Висим». Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, трамваи №8 и №11 до завершения ремонта из центральной части города будут следовать до остановки «Цирк», далее – по улице Крупской и бульвару Гагарина до остановки «Пермская ярмарка». Трамвай №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим» на время ремонта перестанет курсировать.
Транспортная доступность на участке от остановки «Цирк» до остановки «улица 1905 года» обеспечена автобусным движением. Для пассажиров доступны шесть следующих по улице Уральской автобусных маршрутов: №18, №24, №32, №36, №38, №77 и №78. Кроме того, на время ремонта трамвайных путей автобусный маршрут №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» будет перенаправлен с улицы Лебедева на улицу Уральскую. Это позволит разгрузить автобусы, следующие по ней.
Для того, чтобы добраться из микрорайона Висим до центральной части города, можно сесть на любой, следующий через остановку «улица 1905 года» автобус, и совершить бесплатную пересадку на трамваи №7, №8 и №11 на остановочных пунктах «Цирк» (по улице Крупской) или «площадь Дружбы». В обратном направлении на остановке «Цирк» (по улице Уральской) можно совершить бесплатную пересадку на любой проходящий городской автобус. В часы пик интервал движения между автобусами на этих остановочных пунктах составляет порядка 2-х минут.

Опубликовано: 12.01.2021 в 10:28 в рубрике - Вести Пермь

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← Остаток сгорает. В Перми вновь изменилась система оплаты транспортными картами

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Остаток сгорает. В Перми вновь изменилась система оплаты транспортными картами
В Перми в очередной раз изменилась система оплаты транспортными картами в автобусах и трамваях. Сумма на карте теперь будет исчисляться не в рублях, а в транспортных единицах. При этом 1 рубль приравнивается к одной транспортной единице. И главное - теперь при переходе к новой системе оплаты на счет на следующий месяц будет переноситься только сумма кратная стоимости одной поездки, остаток просто сгорает. Максимум, который может потерять пассажир - 23 рубля. Чтобы этого не произошло, стоит заранее проследить за тем, чтобы на счету оставалась сумма, кратная 24 рублям. Так, внесенные деньги до 12 января включительно, будут доступны до полного их расходования. Чтобы остатки денег не
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